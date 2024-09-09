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В Баку нейтрализован подозреваемый в разбойном нападении

В Баку нейтрализован подозреваемый в разбойном нападении В Бинагадинском районе Баку сотрудники полиции нейтрализовали подозреваемого в совершении разбойного нападения.
Происшествия
9 сентября 2024 г. 23:30
В Баку нейтрализован подозреваемый в разбойном нападении

В Бинагадинском районе Баку сотрудники полиции нейтрализовали подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в полицию поступила информация, что неизвестный совершил разбойное нападение на один из домов в Бинагадинском районе столицы.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и подозреваемый, оказав вооруженное сопротивление, попытался скрыться. Попытка была пресечена сотрудниками полиции и злоумышленник, с соблюдением безопасности жильцов дома, был нейтрализован с применением табельного оружия.

Было установлено, что деяние совершил ранее неоднократно судимый по различным статьям УК Эльданиз Мамедгусейн оглу Шукюров. На месте происшествия также был обнаружен и изъят пистолет Макарова, являющийся орудием преступления.

По факту ведется расследование.

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