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    В Баку неизвестный нанес ножевое ранение пожилому мужчине

    Неизвестный нанес одно ножевое ранение в область горла и два - в туловище пожилого человека

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пожилой мужчина получил ножевое ранение в горло.

    Как передает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

    Так, Мусазаде Мамедгусейн Юсиф оглу 1947 г. рождения подвергся нападению со стороны неизвестного мужчины с ножом на улице Шарифзаде 365, дом 10.

    Неизвестный нанес одно ножевое ранение в область горла и два - в туловище пожилого человека. Пострадавший был доставлен в больницу сотрудниками скорой помощи. По факту 31 отделение Сураханского районного управления полиции ведет следствие. 

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