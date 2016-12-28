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    В Баку неизвестный нанес 5 ударов ножом 28-летнему парню и сбежал с места происшествия

    По факту ведется расследование в Наримановском районном управлении полиции

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный нанес 5 ударов ножом 28-летнему парню и сбежал с места происшествия.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории Наримановского района.

    Согласно информации, на Хатаинском проспекте неизвестный нанес 5 ударов ножом в спину и живот жителю Агдамского района Гасанову Гафгазу Рафиг оглу, после чего сбежал с места происшествия. 

    Г.Гасанов был доставлен в Городскую клиническую больницу №1.

    По факту ведется расследование в Наримановском районном управлении полиции.

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