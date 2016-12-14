В Баку неизвестные ранили 27-летнего парня в руки и отобрали у него 800 манатов

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку двое неизвестных ранили 27-летнего парня в руки и отобрали у него 800 манатов.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Ени Гюнешли Сураханского района.

Двое неизвестных напали на прохожего Эльнура Шихалыева (1989 г.р.). Они потребовали у Э.Шихалыева деньги и нанесли несколько ударов ножом по его рукам, отобрав 800 манатов. Пострадавшему дома была оказана медицинская помощь.

Данный факт расследуется Сураханским РУП.