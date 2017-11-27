В Баку не соблюдавший дистанцию автомобиль въехал в уступавшую дорогу машину, пострадал пешеход - ФОТО

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в результате столкновения автомобилей произошла дорожная авария.

Как сообщает Report, ДТП произошло в Наримановском районе.

Парвин Асланов на автомобиле марки "Форд" резко затормозил перед пешеходным переходом на улице Фатали хана Хойского. Ехавший сзади автомобиль марки Hyundai Santa Fe под управлением Самедова Ниязи Ариф оглу 1987 г.р. врезался в "Форд". "Форд" в свою очередь сбил переходившую дорогу женщину средних лет. Она была госпитализирована.

Факт расследуется в Наримановском районном отделении полиции.