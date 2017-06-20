В Баку насмерть сбивший пешехода водитель автобуса подал апелляционную жалобу

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Обвиняемый в совершении в Баку ДТП с летальным исходом Дуньямалы Рзаев подал апелляционную жалобу из вынесенного в его отношении приговора.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 21 июня.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Вугара Мамедова.

Отметим, что 8 апреля 2016 года в 10:39 на территории Низаминского района водитель действующего по маршрутной линии №103 автобуса марки Otoyol с государственным регистрационным номером 90 OG 171 Д.Рзаев 1988 г.р. сбил пешехода Светлану Житову 1954 г.р., а затем столкнулся с управляемым Васифом Алиевым 1984 г.р. маршрутным автобусом №30 марки Daewoo с государственным регистрационным номером 10 TG 373.

Потеряв управление, последний врезался в автомобиль марки "ВАЗ 2107" с государственным регистрационным номером 10 LG 127, за рулем которого находился Араслан Халилов.

В результате Светлана Житова скончалась на месте ДТП, а 10 из находившихся в автобусах пассажиров были помещены в Городскую клиническую больницу №3.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Д.Рзаева приговорили к 9 годам тюрьмы.