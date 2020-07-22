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В Баку написавший сообщение молодой женщине полицейский уволен с работы

В Баку написавший сообщение молодой женщине полицейский уволен с работы Полицейский запомнил данные удостоверения личности девушки и позднее отправил ей сообщение в социальных сетях с целью знакомства
Происшествия
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22 июля 2020 г. 12:16
В Баку написавший сообщение молодой женщине полицейский уволен с работы

Завершилось служебное разбирательство, проведенное Министерством внутренних дел Азербайджана в отношении сотрудника полиции Захира Аббасова, который во время службы в Баку раздобыл личные данные молодой женщины, после чего написал ей сообщение.

Как передает Report, по итогам разбирательства принято решении об отстранении З.Аббасова из органов внутренних дел.

Пресс-служба МВД подтвердила данный факт Report.

Отметим, что несколько дней назад распространилась информация, что в Баку сотрудник полиции Захир Аббасов остановил Севду Махмудову в переходе станции "Кёроглу" для проверки наличия разрешения в период особого карантинного режима. Полицейский запомнил данные удостоверения личности девушки и позднее отправил ей сообщение в социальных сетях с целью знакомства.

На основе жалобы Севды Махмудовой в МВД началось разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadına mesaj yazan polis işdən çıxarıldı
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