В Баку написавший сообщение молодой женщине полицейский уволен с работы

Полицейский запомнил данные удостоверения личности девушки и позднее отправил ей сообщение в социальных сетях с целью знакомства

Завершилось служебное разбирательство, проведенное Министерством внутренних дел Азербайджана в отношении сотрудника полиции Захира Аббасова, который во время службы в Баку раздобыл личные данные молодой женщины, после чего написал ей сообщение.

Как передает Report, по итогам разбирательства принято решении об отстранении З.Аббасова из органов внутренних дел.

Пресс-служба МВД подтвердила данный факт Report.

Отметим, что несколько дней назад распространилась информация, что в Баку сотрудник полиции Захир Аббасов остановил Севду Махмудову в переходе станции "Кёроглу" для проверки наличия разрешения в период особого карантинного режима. Полицейский запомнил данные удостоверения личности девушки и позднее отправил ей сообщение в социальных сетях с целью знакомства.

На основе жалобы Севды Махмудовой в МВД началось разбирательство.