В МВД разбираются с поведением "влюбленного" полицейского

В отношении сотрудника будут приняты серьезные меры

Вчера в социальных сетях распространилась информация о том, что в Баку на станции метро "Кероглу" сотрудник полиции остановил девушку для проверки наличия разрешения на выход из дома в период особого карантинного режима, а спустя некоторое время отправил ей сообщение в социальных сетях с целью знакомства.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), дело находится под контролем руководства МВД, даны соответствующие указания для расследования факта.

"Если эти утверждения подтвердятся, в отношении сотрудника будут приняты серьезные меры", - говорится в сообщении.