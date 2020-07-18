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Report Georgia

В МВД разбираются с поведением "влюбленного" полицейского

В МВД разбираются с поведением "влюбленного" полицейского В отношении сотрудника будут приняты серьезные меры
Происшествия
18 июля 2020 г. 16:07
В МВД разбираются с поведением влюбленного полицейского

Вчера в социальных сетях распространилась информация о том, что в Баку на станции метро "Кероглу" сотрудник полиции остановил девушку для проверки наличия разрешения на выход из дома в период особого карантинного режима, а спустя некоторое время отправил ей сообщение в социальных сетях с целью знакомства.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), дело находится под контролем руководства МВД, даны соответствующие указания для расследования факта.

"Если эти утверждения подтвердятся, в отношении сотрудника будут приняты серьезные меры", - говорится в сообщении.

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