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    В Баку найден труп задушенной женщины - ДОПОЛНЕНО

    По факту в Сураханской районной прокуратуре ведется расследование

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Говсан Сураханского района города Баку обнаружили труп женщины в возрасте 50-55-лет с целлофаном на голове.

    Как сообщает Report, прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов при осмотре трупа обнаружили, что женщина была убита путем удушения.

    В ходе расследования была установлена личность убитой. Ею оказалась Морозова Анжелика Васильевна (1963 г.р.).  

    По факту в Сураханской районной прокуратуре ведется расследование.

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