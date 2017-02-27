В Баку найден труп задушенной женщины - ДОПОЛНЕНО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Говсан Сураханского района города Баку обнаружили труп женщины в возрасте 50-55-лет с целлофаном на голове.

Как сообщает Report, прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов при осмотре трупа обнаружили, что женщина была убита путем удушения.

В ходе расследования была установлена личность убитой. Ею оказалась Морозова Анжелика Васильевна (1963 г.р.).

По факту в Сураханской районной прокуратуре ведется расследование.