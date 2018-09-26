В Баку находившиеся в розыске отец и сын сдались полиции

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Находящиеся в розыске за попытку убийства отец и сын сдались полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

По информации, в результате оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками 36-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, разыскиваемые по статьям 29.120 (Попытка умышленного убийства), 126 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 221 (Хулиганство) жители Агдамского района Мубариз Азимов и его сын Руслан добровольно явились в отделение полиции.