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    В Баку находившиеся в розыске отец и сын сдались полиции

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Находящиеся в розыске за попытку убийства отец и сын сдались полиции.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    По информации, в результате оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками 36-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции, разыскиваемые по статьям 29.120 (Попытка умышленного убийства), 126 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 221 (Хулиганство) жители Агдамского района Мубариз Азимов и его сын Руслан добровольно явились в отделение полиции.

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