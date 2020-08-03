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Report Georgia

В Баку находившаяся в розыске женщина совершила кражу

В Баку находившаяся в розыске женщина совершила кражу По факту ведется следствие
Происшествия
3 августа 2020 г. 10:13
В Баку находившаяся в розыске женщина совершила кражу

В Ясамальском районе Баку произошла кража.

Как сообщает Report, инцидент произошел днем 1 августа в одном из домов по улице Мирали Сеидова Ясамальского района столицы.

Вор проник в квартиру через открытую дверь, где украл 2 дамские сумки с драгоценностями на 180 манатов, 40 манатов, 50 евро, а также часы и документы.

Сотрудники 28-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции задержали подозреваемую в совершении кражи, ранее судимую и находящуюся на данный момент в розыске Гюнай Абдуллаеву  1992 г.р.

По факту ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda axtarışda olan qadın mənzildən oğurluq etdi

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