В Баку находившаяся в розыске женщина совершила кражу

По факту ведется следствие

В Ясамальском районе Баку произошла кража.

Как сообщает Report, инцидент произошел днем 1 августа в одном из домов по улице Мирали Сеидова Ясамальского района столицы.

Вор проник в квартиру через открытую дверь, где украл 2 дамские сумки с драгоценностями на 180 манатов, 40 манатов, 50 евро, а также часы и документы.

Сотрудники 28-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции задержали подозреваемую в совершении кражи, ранее судимую и находящуюся на данный момент в розыске Гюнай Абдуллаеву 1992 г.р.

По факту ведется следствие.