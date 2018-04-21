В Баку начался суд по жалобе "заслуженного учителя"

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Нурии Агаевой 1995 г.р., обвиненной в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Очередное заседание суда назначено на 30 апреля.

По обвинительному акту, Н.Агаева совершила мошенничество в отношении 5 человек. Она злоупотребила доверием граждан и присвоила их деньги.

Н.Агаева взяла у Ровшана Гасанова 4 тыс. манатов, обещав устроить его сына в Азербайджанский университет культуры и искусства. Однако не сдержала слова.

Кроме того, Н.Агаева взяла у Мансуры Алиевой 7 тыс. для устройства внука в вуз, у Земфиры Имановой 30 тыс. с той же целью, у Магеррама Гулиева 3 тыс. манатов в обмен на трудоустройство его сына. Она также получила 25 тыс. манатов у одного гражданина, обещав устроить в вуз его ребенка.

Ей инкриминировали статью 178.3.2 (мошенничество в крупном размере). В отношении нее была избрана мера пресечения – арест.

Приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям дело переквалифицировали в статью 178.2.2 (мошенничество в особо крупных размерах) и приговорил ее к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Недовольная решением она подала апелляционную жалобу.

Напомним, что Н.Агаева кандидат филологических наук, удостоена звания "Заслуженный учитель".