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В Баку начался суд по делу обвиняемого в публичных призывах против государства

В Баку начался суд по делу обвиняемого в публичных призывах против государства Начался судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Мирадалята Талышханова, обвиняемого в публичных призывах против государства.
Происшествия
17 июля 2025 г. 17:18
В Баку начался суд по делу обвиняемого в публичных призывах против государства

Начался судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Мирадалята Талышханова, обвиняемого в публичных призывах против государства.

Как сообщает Report, на судебном процесса в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное заседание назначено на 30 июля, принято решение о проведении заседания в закрытом режиме.

Мирадаляту Талышханову предъявлено обвинение по статьям 32.4 и 281.2 (подстрекательство к публичным призывам, направленным против государства, совершенное неоднократно или группой лиц) УК АР. Известно, что ранее Талышханов работал в правоохранительных органах.

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