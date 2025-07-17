В Баку начался суд по делу обвиняемого в публичных призывах против государства

Начался судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Мирадалята Талышханова, обвиняемого в публичных призывах против государства.

Начался судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Мирадалята Талышханова, обвиняемого в публичных призывах против государства.

Как сообщает Report, на судебном процесса в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное заседание назначено на 30 июля, принято решение о проведении заседания в закрытом режиме.

Мирадаляту Талышханову предъявлено обвинение по статьям 32.4 и 281.2 (подстрекательство к публичным призывам, направленным против государства, совершенное неоднократно или группой лиц) УК АР. Известно, что ранее Талышханов работал в правоохранительных органах.