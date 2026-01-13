Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку начался суд по делу о смерти пациентки после операции в "Ени клиника"

    Происшествия
    • 13 января, 2026
    • 17:06
    В Баку начался суд по делу о смерти пациентки после операции в Ени клиника

    В Низаминском районном суде Баку началось судебное разбирательство по делу врача Севиндж Мамедовой, обвиняемой в смерти пациентки после операции, проведенной в медицинском учреждении "Ени клиника".

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Метанет Гаджиевой были уточнены анкетные данные обвиняемой. По ходатайству защиты предварительное заседание перенесено на 21 января.

    Напомним, что прокуратура Низаминского района расследовала факт смерти Гюнай Мамедовой, скончавшейся 18 мая прошлого года после хирургического вмешательства, проведенного акушером-гинекологом Севиндж Мамедовой, работавшей в отделении Центра репродуктивного здоровья и планирования семьи клиники.

    По итогам расследования было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК Азербайджана (халатность, повлекшая тяжкие последствия).

    Ени клиника уголовное дело суд
    Əməliyyatda texniki qüsur səbəbindən xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayıb

    Последние новости

    17:30
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:29

    Аудиовизуальный совет наказал телеканал ARB за нецензурную лексику

    Медиа
    17:27

    IATA: Спрос на пассажирские авиаперевозки в ноябре вырос почти на 6%

    Инфраструктура
    17:27

    Болгария в феврале приступит к сборке американских бронированных машин Stryker

    Другие страны
    17:19
    Фото

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью комплекса "Демирли" в Агдеринском районе - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:15

    Проезд на экспресс-маршрутах Баку-Сумгайыт подорожает

    Инфраструктура
    17:14

    Глава ЕК: В скором времени рассмотрим новые санкции в отношении Ирана

    Другие страны
    17:13

    Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

    Другие страны
    17:10

    Азербайджан в течение 6 лет поставит в Китай медного концентрата почти на $1 млрд

    Промышленность
    Лента новостей