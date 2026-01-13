В Баку начался суд по делу о смерти пациентки после операции в "Ени клиника"

В Низаминском районном суде Баку началось судебное разбирательство по делу врача Севиндж Мамедовой, обвиняемой в смерти пациентки после операции, проведенной в медицинском учреждении "Ени клиника".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Метанет Гаджиевой были уточнены анкетные данные обвиняемой. По ходатайству защиты предварительное заседание перенесено на 21 января.

Напомним, что прокуратура Низаминского района расследовала факт смерти Гюнай Мамедовой, скончавшейся 18 мая прошлого года после хирургического вмешательства, проведенного акушером-гинекологом Севиндж Мамедовой, работавшей в отделении Центра репродуктивного здоровья и планирования семьи клиники.

По итогам расследования было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК Азербайджана (халатность, повлекшая тяжкие последствия).