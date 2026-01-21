Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку начался суд над пластическим хирургом и анестезиологом

    Происшествия
    • 21 января, 2026
    • 13:21
    В Баку начался суд над пластическим хирургом и анестезиологом

    В Баку начался судебный процесс над ЛОР-врачом, пластическим хирургом Ягубом Асади и анестезиологом Джамилей Алиевой, привлеченными к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью пациента во время операции.

    Как сообщает Report, в ходе заседания в Насимском районном суде под председательством судьи Анара Ибадзаде были уточнены анкетные данные обвиняемых.

    Позже адвокат обвиняемой Джамили Алиевой подал ходатайство и попросил суд предоставить ей время для ознакомления с материалами дела. Суд удовлетворил ходатайство.

    Следующее судебное заседание состоится 28 января.

    Отметим, что в апреле прошлого года в бакинской клинике MedAura 34-летняя Нигяр Будаглы перенесла ринопластику, после чего впала в кому и серьезно пострадала: она утратила здоровье и на данный момент полностью прикована к постели.

    По факту случившегося мать пострадавшей обратилась в Насиминскую районную прокуратуру, что стало основанием для начала уголовного производства. Материалы расследования уже направлены в суд.

    В отношении ЛОР-врача и пластического хирурга Ягуба Асади, а также анестезиолога Джамили Алиевой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обоим предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР.

