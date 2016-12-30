В Баку начался суд над обвиняемым в убийстве сына председателя избирательной комиссии

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Вугара Рустамова, обвиняемого в убийстве сына председателя избирательной комиссии.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 10 января.

Отметим, что убийство произошло 7 января этого года. В квартире жилого дома по ул. Р.Рустамова в Низаминском районе было найдено тело Фарида Аббасова с признаками насилия. Его руки были связаны. Совершивший убийство житель Лерикского района В.Рустамов был задержан сотрудниками полиции.

Ф.Аббасов был сыном председателя комиссии Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124.