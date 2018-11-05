В Баку начался суд над обвиняемым в нанесении ножевых ранений двоюродному брату

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Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Исмаила Гумбатова, обвиняемого в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

На суде было объявлено, что И.Гумбатов занимается продажей фруктов и овощей на рынке, расположенном на территории 3-го микрорайона Баку.

Судебное рассмотрение назначено на 12 ноября.

Согласно обвинительному акту, И.Гумбатов взял у тестя сумму в размере 30 тысяч долларов и одолжил их своему двоюродному брату Васифу Гумбатову, занимавшемуся поставками фруктов и овощей из-за рубежа. Последний вернул лишь 10 тысяч из занятой суммы.

В результате возникшего между ними спора И.Гумбатов нанес родственнику 3 ножевых ранения в спину. Затем на такси отвез его в больницу. В результате вмешательства врачей В.Гумбатова удалось спасти.

В отношении И.Гумбатова было выдвинуто обвинение по статье 126.1 (умышленное нанесение вреда здоровью) Уголовного кодекса.

Во время следствия в его отношении была избрана мера пресечения в виде контроля полиции.