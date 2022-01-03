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В Баку начался суд на обвиняемым в убийстве жены

В Баку начался суд на обвиняемым в убийстве жены В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Рамиля Сафарова, обвиняемого в убийстве.
Происшествия
3 января 2022 г. 15:40
В Баку начался суд на обвиняемым в убийстве жены

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Рамиля Сафарова, обвиняемого в убийстве.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Рассмотрение суда назначено на 12 января.

Инцидент произошел 15 октября 2021 года в Бинагадинском районе.

Р.Сафаров 1981 г.р. во время конфликта на почве личных отношений нанес своей супруге Сахиле Сафаровой 1984 г.р. многочисленные ножевые ранения.

По факту в Бинагадинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Р.Сафаров был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

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