В Баку начался суд на обвиняемым в убийстве жены

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Рамиля Сафарова, обвиняемого в убийстве.
Как передает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.
Рассмотрение суда назначено на 12 января.
Инцидент произошел 15 октября 2021 года в Бинагадинском районе.
Р.Сафаров 1981 г.р. во время конфликта на почве личных отношений нанес своей супруге Сахиле Сафаровой 1984 г.р. многочисленные ножевые ранения.
По факту в Бинагадинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.
Р.Сафаров был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.