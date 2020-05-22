​В Баку на входах в метро полиция измеряет температуру граждан - ВИДЕО

Продолжаются мероприятия по охране здоровья населения и противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщает Report, в столице Азербайджана сотрудники полиции провели просветительские беседы с гражданами в местах интенсивного скопления людей - перед метростанциями. Гражданам повторно разъяснили требования санитарного режима, в частности о необходимости соблюдения двухметровой дистанции и ношении медицинских масок.
Кроме того, полицейские измеряют температуру пассажиров на входах станций метрополитена.
Также сотрудники полиции раздали гражданам медицинские маски.