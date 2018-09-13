В Баку на суде лжеполицейских дал показания таксист

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в вымогательстве Эльвина Худазарова, Фазиля Алиева, Вахида Алиева и Хикмета Агаева.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Фикрета Гарибова дал показания потерпевший Имран Оруджов.

Он сообщил, что предоставляет услуги такси в Сабунчинском районе близ 12-го отделения полиции: "В день инцидента они подошли ко мне как клиенты. Показали полицейское удостоверение. Сказали, что в машине наркотики. Они попросили 500 манатов, я им отдал".

И.Оруджов сообщил, что в период следствия его деньги были возвращены, и он не имеет претензий.

На суде выслушали других потерпевших. Все они сообщили о вымогательстве денег аналогичным способом.

Очередное заседание суда назначено на 19 сентября.

Отметим, что в августе прошлого года сотрудники Сабунчинского РУП задержали группу лжеполицейских. "Полицейские" угрожали жертвам возбуждением уголовного дела и арестом.

Согласно материалам предварительного следствия, таким образом они присвоили деньги 4-х жителей Сабунчинского района.

Против них выдвинуто обвинение по статье 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК АР.