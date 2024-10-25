В Баку на проспекте Бабека горит объект

На одном из объектов на проспекте Бабека в столице начался пожар.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия привлечены сотрудники Государственой противопожарной службы и Бакинского регионального центра МЧС.
По информации МВД, полицейские силы обеспечивают меры безопасности у горящего объекта, регулируют движение транспорта.
В Центре интеллектуального управления транспортом сообщили, что из-за пожара ограничено движение транспортных средств по улице, ведущей к объекту.
Меры по тушению пожара продолжаются.