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В Баку на проспекте Бабека горит объект

В Баку на проспекте Бабека горит объект На одном из объектов на проспекте Бабека в столице начался пожар.
Происшествия
25 октября 2024 г. 18:10
В Баку на проспекте Бабека горит объект

На одном из объектов на проспекте Бабека в столице начался пожар.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия привлечены сотрудники Государственой противопожарной службы и Бакинского регионального центра МЧС.

По информации МВД, полицейские силы обеспечивают меры безопасности у горящего объекта, регулируют движение транспорта.

В Центре интеллектуального управления транспортом сообщили, что из-за пожара ограничено движение транспортных средств по улице, ведущей к объекту.

Меры по тушению пожара продолжаются.



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Версия на азербайджанском языке ФотоBabək prospektindəki yanğın məhdudlaşdırılıb - YENİLƏNİB-2 - VİDEO

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