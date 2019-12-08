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В Баку на аэропортовской трассе перевернулся грузовик - ФОТО

В Баку на аэропортовской трассе перевернулся грузовик

Тяжелое ДТП произошло в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По предварительной информации, грузовой автомобиль перевернулся перед "Baku Expo Center". По этой причине, в данный момент на указанной территории наблюдается повышенная плотность движения автотранспортных средств.

В этой части дороги ограничение скорости на полосе также было снижено.

"Мы еще раз призываем водителей быть предельно осторожными в таких погодных условиях", - сказал он.

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