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    В Баку мужчину средних лет покалечила лошадь, протащив по земле

    Врачи оценивают его состояние как тяжелое

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Баку мужчину средних лет покалечила лошадь, протащив по земле.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

    В поселке Гарачухур на улице Мектебли Аббасов Ибрагим Мамед оглу 1960 г.р. получил травму от лошади при попытке завязать уздечку. И. Аббасов зацепился за железный столб, к которому хотел привязать узду, после чего лошадь протащила его по земле. И. Аббасов был госпитализирован с колото-резаными ранами.

    Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

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