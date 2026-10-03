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    В Баку мужчина задержан по подозрению в мошенничестве на 12 тыс. манатов

    Происшествия
    • 03 октября, 2026
    • 17:54
    В Баку мужчина задержан по подозрению в мошенничестве на 12 тыс. манатов

    В Насиминском районе Баку задержан подозреваемый в мошенничестве под предлогом содействия в получении образования за рубежом.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате проведенных мероприятий был установлен и задержан М.Алекберзаде.

    По данным МВД, он обещал гражданам содействие в получении их детьми образования за рубежом, переводе в другие учебные заведения и решении различных вопросов в этой сфере. Под этим предлогом он получил от одного гражданина 9 тыс. манатов, а от другого - 3 тыс. манатов, однако обещания не выполнил.

    Расследование по факту продолжается.

    Министерство внутренних дел (МВД) Мошенничество (аферизм)
    Xaricdə təhsil adı altında dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
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    MiniBoss

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