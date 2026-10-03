В Баку мужчина задержан по подозрению в мошенничестве на 12 тыс. манатов

В Насиминском районе Баку задержан подозреваемый в мошенничестве под предлогом содействия в получении образования за рубежом.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате проведенных мероприятий был установлен и задержан М.Алекберзаде.

По данным МВД, он обещал гражданам содействие в получении их детьми образования за рубежом, переводе в другие учебные заведения и решении различных вопросов в этой сфере. Под этим предлогом он получил от одного гражданина 9 тыс. манатов, а от другого - 3 тыс. манатов, однако обещания не выполнил.

Расследование по факту продолжается.