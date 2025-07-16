В Баку мужчина выстрелил в свою жену, возбуждено уголовное дело

В Баку муж выстрелил в свою жену из огнестрельного оружия.

В Баку муж выстрелил в свою жену из огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Ясамальскую районную прокуратуру поступила информация о ранении 37-летней Фарганы Керимовой.

В результате расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что ее муж Васиф Керимов (1986 г.р.) в ходе конфликта открыл огонь, пытаясь убить ее.

Пострадавшая была госпитализирована, ее лечение продолжается.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 УК Азербайджана (покушение на умышленное убийство). Васиф Керимов задержан в качестве подозреваемого. Следствие продолжается.