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    В Баку мужчина ворвался в квартиру женщины, избил ее и украл драгоценности

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Баку совершено нападение на квартиру женщины. 

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Ясамальском районе по адресу Шарифзаде, 69. 

    Неизвестный, постучавшись в дверь, обманным путем проник в квартиру Татьяны Алиновой 1952 г.р. и избил ее. Он взял драгоценности из квартиры и скрылся с места преступления. 

    Т.Алинова с черепно-мозговой травмой госпитализирована в Клинический медицинский центр №1.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 181.2.3 (разбой, с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад, либо иное хранилище) УК, ведется расследование.

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