В Баку мужчина ворвался в квартиру женщины, избил ее и украл драгоценности

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Баку совершено нападение на квартиру женщины.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Ясамальском районе по адресу Шарифзаде, 69.

Неизвестный, постучавшись в дверь, обманным путем проник в квартиру Татьяны Алиновой 1952 г.р. и избил ее. Он взял драгоценности из квартиры и скрылся с места преступления.

Т.Алинова с черепно-мозговой травмой госпитализирована в Клинический медицинский центр №1.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 181.2.3 (разбой, с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад, либо иное хранилище) УК, ведется расследование.