В Баку мужчина убит тупым предметом

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошло убийство.

Как сообщили Report в Сураханском районном управлении полиции, на территории поселка Говсан найден труп погибшего несколько дней назад мужчины.

Тело покойного было передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Эксперты выяснили, что мужчина примерно 30-35 лет (личность пока не установлена) был избит и получил удар по голове тупым предметом.

По факту в Сураханском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведется поиск лица или лиц, совершивших преступление.