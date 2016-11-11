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    В Баку мужчина нанес своей жене 11 ударов ножом

    В предварительных показаниях Анар Ахмедов отметил, что ранил жену из-за смс, которую она написала другому мужчине

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе мужчина ранил ножом свою жену, мать троих детей. 

    Как сообщает Report, Анар Мамедов нанес 11 ударов ножом своей жене 28-летней Гюльнаре Ахмедовой, которая поссорилась с ним и ушла в родительский дом. 

    Инцидент произошел в доме отца Гюльнары прямо на глазах детей. Г.Ахмедова была ранены в спину, живот и шею. Женщина госпитализирована в Городскую клиническую больницу №3. Ее состояние оценивается как среднетяжелое. 

    А.Ахмедов добровольно явился в 14-е отделение полиции Сабунчинского районного управления полиции. В ходе предварительного расследования выяснилось, что А.Ахмедов совершил преступление, будучи в нетрезвом состоянии. 

    В предварительных показаниях он отметил, что ранил жену из-за смс, которую она написала другому мужчине.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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