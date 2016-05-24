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    В Баку мужчина нанес ножевые ранения жене, подавшей на развод

    27-летняя женщина госпитализирована в больницу с многочисленными ножевыми ранениями

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован на улице Узбекистан столицы. 

    Согласно информации, житель Баку 36-летний Гаджи Мурватов на почве семейного конфликта нанес многочисленные ножевые раны в руку и шею своей жены 27-летней Гюнай Мурадовой.

    Г.Мурадова госпитализирована в Городскую клиническую больницу №3. 

    Г.Мурватов задержан, следствие продолжается. 

    Отметим, что недавно Г.Мурадова подала на развод в Хатаинский районный суд. 

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