В Баку мужчина нанес ножевые ранения жене, подавшей на развод

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован на улице Узбекистан столицы.

Согласно информации, житель Баку 36-летний Гаджи Мурватов на почве семейного конфликта нанес многочисленные ножевые раны в руку и шею своей жены 27-летней Гюнай Мурадовой.

Г.Мурадова госпитализирована в Городскую клиническую больницу №3.

Г.Мурватов задержан, следствие продолжается.

Отметим, что недавно Г.Мурадова подала на развод в Хатаинский районный суд.