​В Баку мужчина избил водителя и разбил стекло пассажирского автобуса

В Баку мужчина совершил нападение на пассажирский автобус, избил водителя и разбил стекло транспортного средства.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе.

Согласно информации, на дороге возник конфликт между водителем "Mercedes" и водителем следовавшего по маршрутной линии №199 автобуса "Daewoo", принадлежащего перевозчику "Халиг Фаигоглу".

В ходе конфликта водитель автомобиля "Mercedes" избил водителя и ногой выбил стекло автобуса.

Ведутся поиски водителя, виновного в инциденте.