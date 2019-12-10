 Наверх

В Баку мужчина избил водителя и разбил стекло пассажирского автобуса

​В Баку мужчина избил водителя и разбил стекло пассажирского автобуса

В Баку мужчина совершил нападение на пассажирский автобус, избил водителя и разбил стекло транспортного средства.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе.

Согласно информации, на дороге возник конфликт между водителем "Mercedes" и водителем следовавшего по маршрутной линии №199 автобуса "Daewoo", принадлежащего перевозчику "Халиг Фаигоглу".

В ходе конфликта водитель автомобиля "Mercedes" избил водителя и ногой выбил стекло автобуса.

Ведутся поиски водителя, виновного в инциденте.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!