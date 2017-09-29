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    В Баку мужчина избил сестру и соседку, нанеся им тяжелые травмы

    А. Джалилов был в состоянии алкогольного опьянения

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Баку мужчина избил сестру и соседку, нанеся им тяжелые травмы.

    Как передает Report, кровавый инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.

    Так, Азер Джалилов выпивал вместе со своей соседкой, 50-летней Гулиевой Кифайет Гасанбала гызы в жилом массиве Гёрадил. Во время застолья между соседями возник спор. В результате, А.Джалилов, избив женщину, нанес ей множество повреждений. Он силой доставил К.Гулиеву в свой дом. Пытавшаяся помешать драке 38-летняя сестра А. Джалива, Арзу также была избита братом. 

    Обе пострадавшие были доставлены в больницу. Им оказана медицинская помощь. Во время обследования врачи констатировали перелом носа и черепно-мозговую травму у К.Гулиевой. Состояние А. Джалиловой оценивается как удовлетворительное. Несмотря на множество повреждений у нее не обнаружено переломов.

    4-е отделение Бинагадинского районного управления полиции проинформировано об инциденте. Сотрудники полиции задержали А. Джалилова и доставили в отделение. Выяснилось, что А.Джалилов был в состоянии алкогольного опьянения. 

    Ведется следствие. 

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