Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку мужчина до смерти забил сожительницу.

Как передает Report, убийство произошло в Сабунчинском районе столицы.

Как сообщили Report в Сабунчинском РУП, проживающая по адресу поселок Бакиханова, улица Али Бабаева, дом 3, квартира 4 Садыгова Гюлнаря Тарыс гызы 1982 г.р. повздорила с сожительствующим с ней Шагалыевым Фархадом Дженнет оглу 1968 г.р. Во время ссоры Ф.Шагалыев несколько раз ногой ударил женщину. Затем он нанес пострадавшей несколько ударов в область горла. После последнего удара Г.Садыгова скончалась на месте.

После этого Ф.Шагалыев пришел в Сабунчинское РУП и сдался полиции.

По факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Ф.Шагалыев в момент совершения убийства находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был третьим мужчиной, который сожительствовал с Г.Садыговой.

У Г.Садыговой остался один малолетний ребенок.