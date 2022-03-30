В Баку мотоцикл сбил пешехода, водитель погиб

В Баку мотоцикл сбил пешехода, водитель погиб.

В Баку мотоцикл сбил пешехода, водитель погиб.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что инцидент произошел 29 марта около 23 часов на территории Насиминского района.

Житель Баку Гюндуз Иманов на мотоцикле марки "Zontes" сбил переходившего дорогу жителя столицы М.Мамедли, после чего мотоцикл врезался в бордюр на обочине дороги. В результате Г.Иманов скончался на месте происшествия, его пассажир и пешеход были госпитализированы.

По факту в управлении полиции Насиминского района проводится расследование.