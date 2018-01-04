В Баку мопед столкнулся с автомобилем, один человек пострадал - ФОТО

© @Report

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошла дорожная авария, в результате которой пострадал человек.

Как сообщает Report, предоставляющий услуги такси автомобиль марки Renault с государственным номерным знаком 90-PE-796, двигаясь по основной дороге, столкнулся с мопедом под управлением Самедова Алика Асиф оглу 1995 г.р., выехавшим с дворовой территории.

В результате А.Самедов получил травму и был госпитализирован.

По факту в Наримановском районном управлении полиции ведется расследование.