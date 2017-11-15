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    В Баку молодой человек нанес себе ножевые ранения

    Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в ходе семейного конфликта молодой человек нанес себе ножевые ранения.

    Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

    Проживающий в городке Шуша поселка Рамана Саваланов Парвиз Арзуман оглу 1987 г.р. в ходе семейного конфликта нанес себе ножевые ранения в область головы и живота. Близкие доставили его в клинический медицинский центр №3.

    Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

    Правоохранительные органы проводят следствие по данному факту. 

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