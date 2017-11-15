В Баку молодой человек нанес себе ножевые ранения

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в ходе семейного конфликта молодой человек нанес себе ножевые ранения.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

Проживающий в городке Шуша поселка Рамана Саваланов Парвиз Арзуман оглу 1987 г.р. в ходе семейного конфликта нанес себе ножевые ранения в область головы и живота. Близкие доставили его в клинический медицинский центр №3.

Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

Правоохранительные органы проводят следствие по данному факту.