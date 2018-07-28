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    В Баку молодая девушка бросилась с 5 этажа

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе совершена попытка суицида.

    Как сообщает Report, инцидент произошел во дворе дома, расположенного на проспекте Нобеля.

    Гусейнзаде А.А.(имя условное) бросилась с балкона своей квартиры. Бросившаяся с пятого этажа девушка к счастью осталась жива. В тяжелом состоянии она помещена в Клинический медицинский центр № 1. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту в прокуратуре Хатаинского района ведется расследование.

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