В Баку молодая девушка бросилась с 5 этажа

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе совершена попытка суицида.

Как сообщает Report, инцидент произошел во дворе дома, расположенного на проспекте Нобеля.

Гусейнзаде А.А.(имя условное) бросилась с балкона своей квартиры. Бросившаяся с пятого этажа девушка к счастью осталась жива. В тяжелом состоянии она помещена в Клинический медицинский центр № 1. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

По факту в прокуратуре Хатаинского района ведется расследование.