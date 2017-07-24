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    В Баку мать умерла во время кормления младенца

    По факту начато расследование

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Баку мать умерла во время кормления младенца.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, проживающая в поселке Забрат 22-летняя Илаха Гулу гызы Ибрагимова внезапно заснула во время кормления грудью своего 6 месячного младенца. Несмотря на плач ребенка мать не проснулась.

    Расследуются причины смерти матери. Для этого сотрудники Сабунчинского районного управления полиции совместно с близкими умершей передали тело покойной для обследования в морг.

    По факту начато расследование.

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