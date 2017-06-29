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    В Баку "Лондонское такси" совершило аварию - ВИДЕО

    Во время аварии никто не пострадал, но оба автомобиля получили механические повреждения© Report.az

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Баку "Лондонское такси" совершило аварию на светофоре.

    Как сообщает Report, авария произошла в Насиминском районе.

    Водитель Руслан Гараев на "Лондонском такси" проехал на желтый свет светофора на улице Аббасгулу хана Бакиханова, столкнувшись с ехавшим по проспекту "Азадлыг" автомобилем марки "Азсаманд". В разговоре с Report Р. Гараев отметил, что удар был такой силы, что "Азсаманд" столкнулся со светофором, а "Лондонское такси" с дорожным знаком и деревом.

    Во время аварии никто не пострадал, но оба автомобиля получили механические повреждения.

    На место ДТП были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы. Автомобили отогнаны на штрафстоянку.

    Отметим, что пять дней назад на этом же месте сломался другой светофор в результате столкновения трех автомобилей.

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