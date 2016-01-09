Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Баку люди в масках совершили разбойное нападение на дом.

Как сообщает Report, происшествие произошло в поселке Забрат Сабунчинского района. Двое в масках перепрыгнули через забор дома на улице 1 Мая и проникли в квартиру. Угрожая ножом хозяйке дома Мамедбековой Соне Ариф гызы 1969 года рождения, преступники нанесли женщине телесное повреждение в области шеи. Угрожая убийством, они забрали у нее 700 манатов, 200 долларов США и драгоценности, после чего скрылись с места преступления.

По факту разбойного нападения в 15-м отделении полиции Сабунчинского районного управления полиции проводится расследование.