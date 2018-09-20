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    В Баку легковой автомобиль врезался в электрический столб, погибли 4 человека - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Удалось установить личности трех погибших в ДТП в Баку, в результате которого легковой автомобиль врезался в электрический столб".

    Об этом в заявлении Report сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

    По его словам, на данный момент в Хатаинском РУП приступили к расследованиям: "Тело одного из погибших неузнаваемо, поэтому установить его личность невозможно. Причины аварии расследуются".

    *** 20:39

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое ДТП. 

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована на проспекте Нобеля в Хатаинском районе. 

    Автомобиль марки "Hyundai Elantra" врезался в электрический столб на обочине дороги. В результате 4 человека погибли на месте аварии. 

    Спасатели Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли тела погибших из деформированного автомобиля и передали по назначению. 

    Личности погибших уточняются. 

    По факту ведется расследование. 

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