В Баку легковой автомобиль врезался в электрический столб, погибли 4 человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Удалось установить личности трех погибших в ДТП в Баку, в результате которого легковой автомобиль врезался в электрический столб".

Об этом в заявлении Report сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, на данный момент в Хатаинском РУП приступили к расследованиям: "Тело одного из погибших неузнаваемо, поэтому установить его личность невозможно. Причины аварии расследуются".

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на проспекте Нобеля в Хатаинском районе.

Автомобиль марки "Hyundai Elantra" врезался в электрический столб на обочине дороги. В результате 4 человека погибли на месте аварии.

Спасатели Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли тела погибших из деформированного автомобиля и передали по назначению.

Личности погибших уточняются.

По факту ведется расследование.