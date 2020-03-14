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В Баку компания по пассажироперевозкам оштрафована на 20 тыс. манатов

В Баку компания по пассажироперевозкам оштрафована на 20 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составила административный протокол в отношении ООО Monella.

Как сообщает Report, Бинагадинский районный суд на основе протокола вынес решение о наложении на компанию штрафа в размере 20 тыс. манатов.

Компания была признана виновной по статье 192.1 (Привлечение работодателями физического лица к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без заключения трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом) Кодекса об административных проступках АР. 

Жалоба на решение Бинагадинского районного суда была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде. Решение суда первой инстанции осталось в силе. 

ООО Monella занимается внутренними пассажироперевозками в Баку. 

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