В Баку компания по пассажироперевозкам оштрафована на 20 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составила административный протокол в отношении ООО Monella.

Как сообщает Report, Бинагадинский районный суд на основе протокола вынес решение о наложении на компанию штрафа в размере 20 тыс. манатов.

Компания была признана виновной по статье 192.1 (Привлечение работодателями физического лица к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без заключения трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом) Кодекса об административных проступках АР.

Жалоба на решение Бинагадинского районного суда была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде. Решение суда первой инстанции осталось в силе.

ООО Monella занимается внутренними пассажироперевозками в Баку.