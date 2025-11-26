Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    В Баку из съемной квартиры иностранца украдены деньги

    Происшествия
    • 26 ноября, 2025
    • 13:09
    В Баку из съемной квартиры иностранца украдены деньги

    В Баку ограбили туриста.

    Как сообщает Report, в полицию поступила информация о краже 1 600 манатов, 60 долларов США и 80 фунтов стерлингов у гражданина иностранного государства 1991 г.р.

    В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи Сабухи Салманзаде (2000 г.р.).

    Установлено, что подозреваемый похитил деньги из съемной квартиры туриста, с которым познакомился в соцсетях его друг.

    По факту в Ясамальском РУП возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

    турист кража Баку
    Bakıda turistin pulu oğurlanıb

    Последние новости

    14:35

    Узбекистан по Зангезурскому коридору будет перевозить стратегически важные грузы - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:27
    Фото

    Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д данными

    Инфраструктура
    14:16

    Из-за сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли четыре человека

    Другие страны
    14:11

    84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в Ашхабаде

    Инфраструктура
    14:07
    Фото

    Азербайджан, Иран и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    14:03

    Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млн

    В регионе
    14:02

    Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей