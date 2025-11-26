В Баку из съемной квартиры иностранца украдены деньги
Происшествия
- 26 ноября, 2025
- 13:09
В Баку ограбили туриста.
Как сообщает Report, в полицию поступила информация о краже 1 600 манатов, 60 долларов США и 80 фунтов стерлингов у гражданина иностранного государства 1991 г.р.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи Сабухи Салманзаде (2000 г.р.).
Установлено, что подозреваемый похитил деньги из съемной квартиры туриста, с которым познакомился в соцсетях его друг.
По факту в Ясамальском РУП возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
