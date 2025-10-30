В Баку из оборота изъято более 66 кг наркотических средств

Сотрудники Низаминского РУП пресекли продажу более 66,3 кг наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что в ходе операции был задержан 38-летний Самир Саидов, у которого обнаружено 41 кг 575 г марихуаны.

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками управления, был задержан еще один подозреваемый в наркокурьерстве на территории Баку - 40-летний Самиль Гадиев. В его доме и автомобиле марки Hyundai было обнаружено в общей сложности 24 кг 750 г марихуаны, а также таблетки метадона.

Задержанные вступили в преступный сговор с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются следствием. Они незаконно приобрели наркотики и планировали организовать их продажу в Баку.

По фактам возбуждены уголовные дела в Низаминском РУП, ведется расследование.