В Баку из оборота изъято более 66 кг наркотических средств
- 30 октября, 2025
- 16:45
Сотрудники Низаминского РУП пресекли продажу более 66,3 кг наркотических средств.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что в ходе операции был задержан 38-летний Самир Саидов, у которого обнаружено 41 кг 575 г марихуаны.
В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками управления, был задержан еще один подозреваемый в наркокурьерстве на территории Баку - 40-летний Самиль Гадиев. В его доме и автомобиле марки Hyundai было обнаружено в общей сложности 24 кг 750 г марихуаны, а также таблетки метадона.
Задержанные вступили в преступный сговор с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются следствием. Они незаконно приобрели наркотики и планировали организовать их продажу в Баку.
По фактам возбуждены уголовные дела в Низаминском РУП, ведется расследование.