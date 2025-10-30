Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Баку из оборота изъято более 66 кг наркотических средств

    Происшествия
    • 30 октября, 2025
    • 16:45
    В Баку из оборота изъято более 66 кг наркотических средств

    Сотрудники Низаминского РУП пресекли продажу более 66,3 кг наркотических средств.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Отмечается, что в ходе операции был задержан 38-летний Самир Саидов, у которого обнаружено 41 кг 575 г марихуаны.

    В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками управления, был задержан еще один подозреваемый в наркокурьерстве на территории Баку - 40-летний Самиль Гадиев. В его доме и автомобиле марки Hyundai было обнаружено в общей сложности 24 кг 750 г марихуаны, а также таблетки метадона.

    Задержанные вступили в преступный сговор с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются следствием. Они незаконно приобрели наркотики и планировали организовать их продажу в Баку.

    По фактам возбуждены уголовные дела в Низаминском РУП, ведется расследование.

    наркотики Баку незаконный оборот
    Bakıda 66 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Последние новости

    16:55

    Пашинян встретился с Макроном в Париже

    Другие страны
    16:52

    Иран назначил послов в Армению и Грузию

    В регионе
    16:45

    В Баку из оборота изъято более 66 кг наркотических средств

    Происшествия
    16:44

    В результате столкновения поезда с автомобилем в Армении погиб один человек

    В регионе
    16:31
    Фото
    Видео

    Впервые в Нахчыване прошел "Саммит профессий будущего" - ОБНОВЛЕНО

    Социальная защита
    16:21

    Москва и Астана планируют построить ВОЛС по дну Каспийского моря

    В регионе
    16:10

    США и Китай могут подписать торговое соглашение уже на следующей неделе

    Другие страны
    16:06

    СМИ: Россия возобновила полеты на авиабазу в Сирии

    Другие страны
    15:57

    Азербайджан и Казахстан могут создать совместный частный инвестфонд - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    Лента новостей