В Баку из незаконного оборота изъято 10 кг наркотиков
Происшествия
- 02 сентября, 2025
- 13:11
В Сабаильском районе Баку проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Как сообщили Report в МВД, в ходе операции был задержан 42-летний А.Гасанов.
У него изъято 10 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.
Он заявил, что приобрел наркотические средства с целью перепродажи у гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
