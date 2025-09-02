В Баку из незаконного оборота изъято 10 кг наркотиков

В Сабаильском районе Баку проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, в ходе операции был задержан 42-летний А.Гасанов.

У него изъято 10 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

Он заявил, что приобрел наркотические средства с целью перепродажи у гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.