    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В Баку из незаконного оборота изъято 10 кг наркотиков

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 13:11
    В Баку из незаконного оборота изъято 10 кг наркотиков

     В Сабаильском районе Баку проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

    Как сообщили Report в МВД, в ходе операции был задержан  42-летний А.Гасанов.

    У него изъято 10 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

    Он заявил, что приобрел наркотические средства с целью перепродажи у гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    МВД Азербайджана   борьба с наркоторговлей   расследование  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bakıda əməliyyatla saxlanılan şəxsdən 10 kiloqram narkotik götürülüb

    Последние новости

    13:54

    Путин: Россия не собирается нападать на Европу

    Другие страны
    13:46

    Путин заявил, что обсуждал с Трампом послевоенные гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    13:45

    Премьер Словакии: Украина не может стать членом НАТО

    Другие страны
    13:45

    В Азербайджане задержан мужчина, шантажировавший пользователей TikTok их интимными кадрами

    Происшествия
    13:44

    Азербайджанский клуб продлил контракт с турецким главным тренером

    Командные
    13:32

    Чемпионка Паралимпийских игр получила должность в МЧС Азербайджана

    Индивидуальные
    13:32

    ВОЗ: На самоубийства приходится как минимум одна из 100 смертей во всем мире

    Другие страны
    13:30

    В Баку впервые пройдет фестиваль культуры ОИС

    Kультурная политика
    13:21

    МИД Ирана: Переговоры с МАГАТЭ пока не принесли результата

    В регионе
    Лента новостей