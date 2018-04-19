В Баку из квартиры украли деньги и золото на 20 тысяч манатов

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Баку из квартиры украдены золотые украшения на сумму 20 тысяч манатов.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел.

Было отмечено, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 31 Отдела Сураханского районного управления полиции, были задержаны жители города Баку Икрам Гусейнов и Бейляр Шукюров, подозреваемые в краже 13 марта 2100 манатов и золотых украшений на 20.000 манатов в одном из домов на территории района.