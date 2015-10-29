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    В Баку из известной компании украдено 35 тыс. манатов

    В настоящее время ведется расследование по факту

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Баку из известной компании украдено 35 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, руководитель компании Engin LTD, гражданин Турции Гюркан Андидж обратился в полицию с заявлением о краже из компании 35 тыс. манатов. 

    В настоящее время ведется расследование по данному факту.

    Отметим, что компания Еngin LTD официально функционирует с 22 декабря 2000 года. Компания в  основном специализируется на торговле и маркетинге. Более 70% сотрудников компании работают в сфере торговли. В настоящее время в компании функционируют отделы информационной технологии, человеческих ресурсов, аудита, финансов, бухгалтерии, маркетинга, обеспечения, технического сервиса. 

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