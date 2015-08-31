​В Баку из известного холдинга украдено 65 тысяч долларов

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Баку из известного холдинга украдена большая сумма денег. Об этом сообщили Report в 36-м отделении полиции Хатаинского районного управления полиции.

Так, из расположенного в Хатаинском районе офиса "Garachay Holding" украден сейф, в котором находилось 65 тысяч долларов.

По данному факту ведется расследование.

Отметим, что "Garachay Holding" занимается развитием сельского хозяйства, реализацией строительной и сельскохозяйственной техники, конным спортом и другими сферами деятельности.

"Garachay Holding", в состав которого входит около 10 компаний, сотрудничает с 18 министерствами и многими государственными органами Азербайджана.

В настоящее время в состав холдинга входят Garachay Construction (строительство, проектирование, дизайн и т.д.), Original motors (реализация строительной и сельскохозяйственной техники), Turyancay Fermer (сельскохозяйственная ферма, признанная самой крупной на постсоветском пространстве, на ферме свыше 3000 голов крупного рогатого скота, а также выделена территория на 10 гектаров под парниковые культуры, овощи, фрукты, ягоды и т.д., производство молока), Beyaz (строительная компания, занимающаяся выполнением частных заказов), конный клуб Arzu (насчитывает 50 голов различной породы), Garachay Asfalt (завод по производству асфальта, со своими катками и асфальтоукладчиками), Garachay beton (4 бетонных завода по производству различных марок бетона со своими бетонными помпами, самосвалами и т.д.).