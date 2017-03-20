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    В Баку ограблены два дома на одной улице , воры унесли 19 100 манатов

    По обоим фактам в Бинагадинском районном управлении полиции начато расследование

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Баку два дома на одной улице ограблены, воры унесли в обшей сложности 19 100 манатов. 

    Как сообщает Report,  инцидент произошел в Бинагадинском районе.

    Так, из дома  Фархада Алиева, 1993 года рождения,  проживающего в поселке Бинагади, улица Исфахани, дом 11 украдены  ювелирные изделия на сумму 12 600  манатов. Неизвестный или неизвестные лица проникли в дом, открыв окно.

    Также неизвестное лицо или лица, сломав железные прутья на окне,  проникли в находящийся на той же улице  дом №32 Расмии Наджафовой, 1965 года рождения. Были украдены 5 800 манатов и 3 золотых кольца стоимостью 700 манатов. 

    По обоим фактам в Бинагадинском районном управлении полиции  начато расследование.

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