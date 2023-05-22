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В Баку из домов и автомобиля совершены кражи на 28 тыс. манатов

В Баку из домов и автомобиля совершены кражи на 28 тыс. манатов В Баку из домов и автомобиля совершены кражи на 28 тыс. манатов.
Происшествия
22 мая 2023 г. 11:50
В Баку из домов и автомобиля совершены кражи на 28 тыс. манатов

В Баку из домов и автомобиля совершены кражи на 28 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками 6-го отдела полиции Бинагадинского районного управления полиции, был задержан ранее судимый житель Баку Вагиф Гумбатов, подозреваемый в краже 15 900 манатов, 1 222 лир, а также предметов обихода и золотых украшений на сумму 12 тыс. манатов из 7 домов и автомобиля на территории поселка Баладжар.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda evlərdən və avtomobildən 28 min manatlıq oğurluq edilib

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