В Баку из дома украли часы стоимостью 40 тыc. манатов

В Баку задержан мужчина, укравший из частного дома часы стоимостью 40 тыс. манатов.

В Баку задержан мужчина, укравший из частного дома часы стоимостью 40 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

Сотрудники Главного управления полиции города Баку и 33-го отдела Сураханского РУП провели совместное расследование в связи с кражей из одного из домов в поселке Зых золотых украшений на сумму 6 тыс. манатов и часов Rolex стоимостью 40 тыс. манатов.

По подозрению в совершении преступления был задержан житель Гахского района, ранее судимый Хафиз Годжаев (1971 г.р). У него также обнаружено и изъято 405 г марихуаны.