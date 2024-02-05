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В Баку из дома украли часы стоимостью 40 тыc. манатов

В Баку из дома украли часы стоимостью 40 тыc. манатов В Баку задержан мужчина, укравший из частного дома часы стоимостью 40 тыс. манатов.
Происшествия
5 февраля 2024 г. 15:27
В Баку из дома украли часы стоимостью 40 тыc. манатов

В Баку задержан мужчина, укравший из частного дома часы стоимостью 40 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

Сотрудники Главного управления полиции города Баку и 33-го отдела Сураханского РУП провели совместное расследование в связи с кражей из одного из домов в поселке Зых золотых украшений на сумму 6 тыс. манатов и часов Rolex стоимостью 40 тыс. манатов.

По подозрению в совершении преступления был задержан житель Гахского района, ранее судимый Хафиз Годжаев (1971 г.р). У него также обнаружено и изъято 405 г марихуаны.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda evdən 40 min manatlıq saat oğurlanıb

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